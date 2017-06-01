Вопрос об экстрадиции Марата Уелданова не стоит на повестке дня - адвокат

2017-06-01 15:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вопрос об экстрадиции российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова в свою страну пока не стоит на повестке дня, сказал в четверг Trend его адвокат Губад Салаев.

«Уелданов подал апелляцию на решение Бакинского суда по тяжким преступлениям. Пока дата рассмотрения апелляции неизвестна», - сказал адвокат.

Российский гражданин Марат Уелданов был задержан в Баку 28 июля прошлого года. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 234 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) УК Азербайджана.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 28 апреля завершился суд по уголовному делу арестованного в Баку российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. По приговору суда Уелданов был осужден на восемь лет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)