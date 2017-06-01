Akar: Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz sürecek

2017-06-01 16:55 | www.trend.az | 1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Şırnak'ta askerlere seslendi. Akar konuşmasında "Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz sürecek. Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla bu mücadele sürecek" dedi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Şırnak’ta şehitleri uğurladıktan sonra 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı karargâhını ziyaret etti.

Burada personele hitap eden Orgeneral Hulusi Akar; elim helikopter kazasında hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle andı. TSK’nın her bir ferdinin vatanımızın ve milletimizin güvenlik ve bütünlüğü için “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakârlık gösterdiğini aktaran Orgeneral Akar, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehit ve gazilerine bir aile samimiyetiyle ve büyük bir onurla sahip çıktığını, başta PKK terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edildiğini, bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılığın gösterildiğini ve bu mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.