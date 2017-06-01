Упразднен институт советников в Администрации Президента, Вахид Ахундов и Камал Абдулла новых назначений не получили

2017-06-01 17:03 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, упразднены должности госсоветника по вопросам экономической политики и госсоветника по межнациональным, религиозным вопросам и вопросам мультикультурализма.

На базе должности госсоветника по вопросам экономической политики создан отдел по экономической политике и вопросам промышленности. Прежний помощник Президента по экономическим реформам Натиг Амиров назначен на должность помощника Президента, завотделом экономической политики и вопросам промышленности.

На базе должности госсоветника по межнациональным, религиозным вопросам и вопросам мультикультурализма создана должность помощника Президента, завотделом межнациональных отношений, религиозным вопросам и вопросам мультикультурализма. На эту должность пока никто не назначен.

Отметим, должность госсоветника по вопросам экономической политики занимал Вахид Ахундов, а должность госсоветника по межнациональным, религиозным вопросам и вопросам мультикультурализма – Камал Абдулла.