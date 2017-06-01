Центробанк пошел навстречу «Azərbaycan Sənaye Bankı»

2017-06-01 16:17 | www.oxu.az | 3

Центробанк Азербайджана (ЦБА) продлил срок возвращения кредита, выданного ОАО «Azərbaycan Sənaye Bankı» сроком на 1 год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, кредитный договор между сторонами был закрыт в декабре 2015 года.

Согласно договору, Центробанк выдал «Azərbaycan Sənaye Bankı» 10-миллионный кредит под 3% годовых (с условием поквартальной уплаты процентов). Срок договора завершился в декабре прошлого года, но структура предоставила коммерческому банку отсрочку до декабря прошлого года.

Отметим, что в качестве обеспечения долга выступает депозит «Azərbaycan Sənaye Bankı» в ЦБА на сумму 6,7 млн долларов.

У.А.

