В Сирии уничтожено более 80 террористов ИГ

2017-06-01 15:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Сирии уничтожено более 80 террористов организации «Исламское Государство» (ИГ), сообщает в четверг сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, террористы ИГ были уничтожены в ходе спецоперации в окрестностях сирийского города Рака, в настоящее время находящегося под контролем ИГ.

Информагентство сообщает, что все уничтоженные боевики ИГ намеревались покинуть Ракку.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство" , YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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