Из Великобритании с любовью, или 100 видов Ичери Шехер (ФОТО)

2017-06-01 15:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка работ художника-гравёра Эдварда Твохига под названием "100 видов Старого города" ("İçərişəhərin 100 görüntüsü"), сообщает Trend Life.

В своем выступлении директор British Council в Азербайджане Элизабет Уайт рассказала о творчестве художника. Было отмечено, что Эдвард Твохиг родился в Ирландии. В его творчестве важную роль сыграла международная организация British Council - будучи молодым художником Эдвард Твохиг получил стипендию и возможность пройти обучение в школе искусств Великобритании.

Элизабет Уайт добавила, что экспозиция работ художника очень интересная, каждое произведение привлекает внимание техникой исполнения и содержанием.

В свою очередь Эдвард Твохиг подчеркнул, что счастлив представлять свои работы в Национальном музее искусств, в выставочных залах которого экспонируются полотна выдающегося азербайджанского художника Саттара Бахлулзаде и многих других именитых мастеров кисти.

Твохиг рассказал, что в первый свой визит в нашу страну он посетил Гобустан, а в последующие - познакомился с творчеством известных азербайджанских художников, в том числе и Таира Салахова. Художник подчеркнул, что древняя часть столицы Азербайджана – Ичери Шехер - привлекла внимание и покорила его своей историей, архитектурой, множеством преданий, которые окутывают древние памятники.

Далее гости мероприятия ознакомились с экспозицией, в которую вошли более 100 работ, созданные автором в течение последнего года. Выполняя свои работы, Эдвард Твохиг наносит рельефный рисунок на металлическую доску, а затем получает на бумаге печатный оттиск.

В экспозиции "100 видов Старого города" автор уделяет большое внимание деталям. Это - двери, балконы зданий, находящихся на территории Ичери Шехер, каменные плиты и их рельефные надписи и изображения. Художник выбирает интересные ракурсы, что акцентирует внимание зрителей на определенных деталях.

Отметим, что Эдвард Твохиг родился в1969 году в Ирландии. Он получил образование в Крофордском колледже искусств и дизайна. Затем стал специализироваться на гравюре и фотографиях в колледже искусств Челси, где является первым студентом из Ирландии, получившим стипендию British Council.

В настоящее время Твохиг совмещает художественную практику с должностью руководителя колледжа искусств Веллингтона. Он является действительным членом Королевского общества гравёров, а также попечителем галереи Банксайд.

Твохиг твердо верит в изречение английского писателя, художника и мыслителя Джона Рёскина: "Ты никогда не сможешь до конца полюбить искусство, пока не полюбишь то, что оно отражает". Вдохновляясь непосредственно природой, художник работает с натуры. Затем воссоздает композиции по памяти. Красоту природы он отображает в картинах, фотографиях, в частности, он мастерски выполняет гравюры сухой иглой. Эти гравюры, в которых прослеживается влияние Уильяма Блейка, Эрика Равилиуса и Сэмюэла Палмера, являются важным вкладом в английскую пасторальную традицию.

(Автор: Джани Бабаева)