Moskova'da üç havalimanında bomba alarmı

2017-06-01 17:10 | www.trend.az | 1

Moskova'da üç havalimanında birden bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası havalimanlarında inceme başlatıldı. Şu an için tahliye ya da uçuşlarda aksama söz konusu değil.

Rusya'nın başkenti Moskova’nın Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo Havalimanları isimsiz bir telefon ihbarının ardından inceleniyor.

İHBARLAR DOĞRULANDI

Polisin bomba ihbarını almasının ardından havalimanlarında denetlemelerin başladığı aktarıldı. Havalimanlarında polisin inceleme yürüttüğü, Şeremetyevo Basın Servisi Müdürü Roman Genis tarafından da doğrulandı.

HAVALİMANLARINDAN TAHLİYE YAPILMADI

Domodedovo Basın Servisi de aynı açıklamayı yaparak, havalimanının gerektiği gibi çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Havalimanlarında tahliyelerin yapılmadığı aktarıldı. Vnukovo Basın Servisi ise açıklama yapmadı.