Путин отметит день рождения своего личного повара

2017-06-01 16:33 | www.oxu.az | 5

Президент России Владимир Путин отметит день рождения своего личного повара Евгения Пригожина.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать», - заявил Песков.

В декабре прошлого года США расширили список санкций в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и аннексией Крыма. Среди тех, кто попал под санкции США, оказался и Евгений Пригожин.

Н.О.