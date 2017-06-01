Утверждена новая структура Администрации президента – СПИСОК + ОБНОВЛЕНО
2017-06-01 16:38 | www.oxu.az | 4
Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджанской Республики.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, число помощников президента увеличено с 5 до 10.
Глава Администрации президента Азербайджанской Республики - Рамиз Мехтиев
Помощник президента Азербайджанской Республики - Джамиля Аббасова
Глава секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики - Алтай Гасанов
Помощник президента по вопросам аграрной политики - заведующий сектором Азер Амирасланов
Помощник президента по территориально-организационным вопросам - заведующий сектором Зейнал Нагдалиев
Помощник президента по военным вопросам и работе с правоохранительными органами - заведующий сектором Фуад Алескеров
Помощник президента по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов
Помощник президента по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов
Помощник президента по экономическим вопросам - заведующий отделом Али Асадов
Помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности - заведующий отделом Натиг Амиров
Начальник секретариата президента - помощник президента Диляра Сеидзаде
Пресс-секретарь президента - Азер Гасымов
Начальник службы протокола президента - Эльчин Багиров
Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов - Талят Меджидов
Заведующий отделом государственного контроля - Эльдар Нуриев
Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта - Юсуф Мамедалиев
Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы - Шахин Алиев
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан - Сулейман Исмаилов
Заведующая отделом стратегического исследования и планирования - Саадат Юсифова
16:20
В структуре Администрации президента Азербайджанской Республики произошли изменения.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, назначены новые помощники главы государства.
Дилара Сеидзаде назначена помощником президента, Азер Амирасланов – помощником президента по вопросам аграрной политики, Зейнал Нагдалиев – помощником президента по территориально-организационным вопросам, Фуад Алескеров - помощником по военным вопросам и работе с правоохранительными органами, Новруз Мамедов – помощником по вопросам внешней политики.
До сих пор помощником президента по военным вопросам являлся Вахид Алиев.