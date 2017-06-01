Утверждена новая структура Администрации президента – СПИСОК + ОБНОВЛЕНО

2017-06-01 16:38 | www.oxu.az | 4

Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, число помощников президента увеличено с 5 до 10.

Глава Администрации президента Азербайджанской Республики - Рамиз Мехтиев

Помощник президента Азербайджанской Республики - Джамиля Аббасова

Глава секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики - Алтай Гасанов

Помощник президента по вопросам аграрной политики - заведующий сектором Азер Амирасланов

Помощник президента по территориально-организационным вопросам - заведующий сектором Зейнал Нагдалиев

Помощник президента по военным вопросам и работе с правоохранительными органами - заведующий сектором Фуад Алескеров

Помощник президента по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов

Помощник президента по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов

Помощник президента по экономическим вопросам - заведующий отделом Али Асадов

Помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности - заведующий отделом Натиг Амиров

Начальник секретариата президента - помощник президента Диляра Сеидзаде

Пресс-секретарь президента - Азер Гасымов

Начальник службы протокола президента - Эльчин Багиров

Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов - Талят Меджидов

Заведующий отделом государственного контроля - Эльдар Нуриев

Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта - Юсуф Мамедалиев

Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы - Шахин Алиев

Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан - Сулейман Исмаилов

Заведующая отделом стратегического исследования и планирования - Саадат Юсифова

16:20

В структуре Администрации президента Азербайджанской Республики произошли изменения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, назначены новые помощники главы государства.

Дилара Сеидзаде назначена помощником президента, Азер Амирасланов – помощником президента по вопросам аграрной политики, Зейнал Нагдалиев – помощником президента по территориально-организационным вопросам, Фуад Алескеров - помощником по военным вопросам и работе с правоохранительными органами, Новруз Мамедов – помощником по вопросам внешней политики.

До сих пор помощником президента по военным вопросам являлся Вахид Алиев.

Н.О.

