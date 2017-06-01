Европа и Азербайджан станут ближе друг к другу - посольство

2017-06-01 15:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Делегация ЕС в Азербайджане совместно с радио ASAN запустили программу "AvropadASAN", которая направлена на то, чтобы укрепить культурно-гуманитарные связи между сторонами, сказал Trend первый советник посольства ЕС в Азербайджане Денис Данилидис.

По его словам, передача будет рассказывать местной аудитории о повседневной жизни и ценностях европейцев.

«С помощью этой программы мы хотим рассказать больше о культурном разнообразии Европы, ведь отношения между Азербайджаном и ЕС изначально основываются на гуманитарных связях. Чем лучше мы узнаем друг друга, тем сильнее и крепче наши отношения», - сказал Данилидис.

"AvropadASAN” будет выходить в эфир на волне 100FM в первый и третий вторник каждого месяца с 18:30 до 19:30, каждый второй и четвертый четверг месяца с 14:00 до 15:00 будет повтор выпуска.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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