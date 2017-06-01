В Азербайджане могут внести изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

2017-06-01 15:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пособия неработающим лицам, заболевшим туберкулезом, будут выплачиваться в безналичной форме.

Это предусматривают изменения, предложенные в закон "О борьбе с туберкулезом", которые были обсуждены в четверг на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения.

Отметим, что в действующем законодательстве до сих пор не было определено, в какой форме должны выплачиваться пособия этим лицам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)