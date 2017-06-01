Оглашены сроки начала производства карбамида в Азербайджане

2017-06-01 15:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству карбамидного завода азербайджанской госкомпании SOCAR завершены на 95 процентов, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в четверг в Баку.

По его словам, инжиниринговые работы и закупка оборудования завершены на 100 процентов, строительные работы - на 89 процентов, гражданские работы - на 97 процентов, монтаж оборудования - на 75 процентов.

"Планируется завершить все работы по строительству завода и приступить к пуско-наладочным работам к концу текущего года. Производство начнется в первой половине 2018 года", - сказал Джафаров.

Завод будет производить 650-660 тысяч тонн карбамида в год. Четверть производства, то есть 150-200 тысяч тонн карбамида планируется поставлять на внутренний рынок. Остальные объемы будут направляться на экспорт, частности в Турцию, Грузию и на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов.

Тендер на строительство карбамидного завода выиграла компания Samsung Engineering. Samsung выступает в роли генерального подрядчика, однако не имеет лицензии на производство аммиака, который будет промежуточным продуктом в процессе производства карбамида. Поэтому также подписаны соответствующие лицензионные соглашения с датской Haldor Topsoe по аммиаку и нидерландской Stamicarbon по карбамиду.

Производство на заводе будет экологически чистым, то есть не предполагается никаких выбросов в атмосферу. Завод будет полностью автономным, электроэнергия будет производиться самостоятельно. Завод будет потреблять электроэнергию в объеме 25-26 мегаватт в час.

В начале финансирование строительных работ осуществлялось из государственного бюджета, и до начала 2015 года было выделено порядка 205 миллионов манатов. Но позже было принято решение перейти на проектное финансирование, и были начаты переговоры с банками. В результате со стороны корейского Eximbank была открыта кредитная линия в 500 миллионов евро под госгарантии Азербайджана для того, чтобы завершить строительство. Eximbank непосредственно предоставляет 251 миллион евро и 249 миллионов евро выделяют три коммерческих банка при поддержке Eximbank - UniCredit, Societe Generale и Deutsche Bank.

Для работы карбамидного завода в полную мощь потребуется 1,5 миллиона кубометров газа в сутки.

(Автор: Максим Цурков)