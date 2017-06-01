Министр связи Ирана посетит Россию для участия в международном экономическом форуме

2017-06-01 16:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ Председатель Объединенной экономической комиссии Ирана и России Махмуд Ваези в четверг прибыл в Петербург для участия в XXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).

Ожидается, что Ваези, который также является министром связи и информационных технологий Ирана, примет участие в ряде рабочих встреч в форуме, сообщает IRNA.



Заместитель министра нефти и нефти Ирана Амир-Хосейн Заманинийа, управляющий директор Информационного Агентства Исламской Республики (ИРНА) Мохаммад Ходдади и посол Ирана в России Мехди Санаи также примут участие в общественных и специальных форумах ПМЭФ-2017.



21-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) стартовал в российской культурной столице Санкт-Петербурге в четверг.

(Автор: Эльмира Таривердиева )