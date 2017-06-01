Statoil инвестировала в Азербайджан более $6,5 млрд

2017-06-01 16:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - За последние два десятилетия норвежская компания Statoil инвестировала в Азербайджан более 6,5 миллиардов долларов, что делает ее вторым по величине инвестором в стране, сказал исполнительный вице-президент компании Ларс Кристиан Бахер в ходе XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в четверг в Баку.

«Азербайджан был важной частью международной стратегии Statoil в последние два десятилетия», - сказал вице-президент.

Бахер отметил, что с момента прихода Statoil в Азербайджан в 1992 году эта страна была ключевой ареной для международных целей компании.

«В условиях турбулентности и волатильности глобальной экономики Азербайджан оказался местом со стабильной деловой средой, что делает его привлекательным для иностранных инвестиций», - добавил вице-президент.

Бахер выразил признательность правительству Азербайджана за обеспечение предсказуемой деловой среды.

Вице-президент выразил уверенность, что такие компании, как Statoil и богатые ресурсами страны, такие как Азербайджан, могут работать вместе, чтобы выработать новый подход к решению проблем в нефтегазовой отрасли.

Несмотря на то, что Statoil вышла из проекта "Шах Дениз", компания остается одним из основных партнеров SOCAR в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли" и сегодня имеется хорошая возможность для долгосрочного сотрудничества по месторождениям "Карабах", "Ашрафи", и "Дан Улдузу".

Контракт на разработку блока структур "Ашрафи" - "Дан-Улдузу", подписанный в 1997 году между SOCAR (20 процентов), BР (30 процентов), Unocal (25,5 процента), Itochu (20 процентов) и Delta HESS (4,5 процента), потерял свою юридическую силу седьмого марта 2000 года. На "Ашрафи" были выявлены запасы углеводородов в объеме порядка 20-40 миллионов тонн. Месторождение "Ашрафи" расположено к северу от Абшеронского архипелага, в 105 километрах к северо-востоку от Баку.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения составляют 100 миллионов тонн. Оператором разработки месторождения является SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова, Эльмира Таривердиева)