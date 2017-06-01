SOFAZ профинансирует модернизацию Бакинского нефтеперерабатывающего завода

2017-06-01 16:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) выделит финансирование на модернизацию и реконструкцию Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева азербайджанской госкомпании SOCAR, сказал в четверг журналистам в кулуарах XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов.

По его словам, также планируется привлечь зарубежный кредит под госгарантию для модернизации предприятий ПО "Азерикимья" SOCAR.

"Модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет полностью профинансирована со стороны государства. Эти вопросы были решены на государственном уровне в течение последнего месяца. То есть та часть, которая сейчас необходима для финансирования работ по модернизации будет выделена в долларах со стороны SOFAZ. Скорее всего, эти средства будут направлены на увеличение уставного капитала SOCAR", - сказал Гахраманов.

Он рассказал, что полтора года назад компании UOP и Fluor подготовили ТЭО модернизации НПЗ и ПО "Азерикимья".

"Тогда примерная стоимость работ была оценена в 1,3 миллиарда долларов. Порядка 300 миллионов долларов из этих средств предполагалось израсходовать на "Азерикимья", а около миллиарда долларов - на модернизацию НПЗ. Затем мы более подробно изучили этот вопрос. Более точная стоимость определяется после завершения тендерных процедур. Сегодня стоимость проектов оценивается в 1,8 миллиардов долларов. Модернизация НПЗ потребует около 1,5 миллиардов долларов и 320-340 миллионов долларов будет направлено на модернизацию "Азерикимья"", - сказал Гахраманов.

По его словам, на данный момент в рамках обоих проектов освоено порядка 400 миллионов манатов.

Гахраманов также добавил, что в августе бакинский НПЗ будет остановлен на месяц для проведения плановых ремонтных работ в рамках модернизации.

Процесс модернизации НПЗ будет завершен к 2020 году. Мощность переработки вырастет с шести до 7,5 миллиона тонн нефти в год. Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева составит около 1,5-1,7 миллиарда долларов.

(Автор: Максим Цурков)

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