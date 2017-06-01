Putin: Rusya S-400 füzelerini Türkiye'ye göndermeye hazır

2017-06-01 17:32 | www.trend.az | 1

Türkiye ve Rusya arasında aylardır devam eden füze pazarlığında sona gelinmiş gibi görünüyor. Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Ankara'ya S-400 füze savunma sistemini tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

St. Petersburg'da konuşan Putin, füze satışı için ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Ankara'dan daha önce yapılan açıklamalarda, füzelerin alınması için son adımların atıldığı belirtilmişti.

Rus televizyon kanalı RBK, Mayıs ayı başında S-400 hava savunma sistemi bataryalarının 500 milyon dolara satılabileceğini duyurmuştu.