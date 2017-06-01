Кризисная группа: «Азербайджан и Армения находятся в ситуации, наиболее близкой к войне»

2017-06-01 17:41 | www.apa.az | 3

«После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года Азербайджан и Армения находятся в наиболее близкой к войне ситуации с момента подписания договора о режиме прекращения огня в 1994 году».

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете Кризисной группы о нагорно-карабахском конфликте.

Отмечается, что ставшая причиной апрельских боестолкновений политическая ситуация и проблема безопасности более усложнилась, обе стороны заявляют, что началась новая волна эскалации: «В мае ситуация на линии соприкосновения была достаточно напряженной. Процесс урегулирования остановлен, обе стороны готовы к противостоянию. Эта напряженность может привести к широкомасштабной войне, которая унесет жизни мирного населения, а также заставит региональные силы вмешаться в ситуацию. Россия, Франция и США должны, положив конец разногласиям, оказать давление на стороны и предотвратить риск новой вспышки насилия».

В отчете говорится, что в мае и июне минувшего года встречи на уровне президентов не дали видимых результатов, наоборот, с конца лета прошлого года эскалация усилилась и привела к гибели десятков людей: «Лидеры Армении и Азербайджана не верят друг другу, не хотят учитывать интересы друг друга.

Между ними, а также официальными лицами правительства и военными высокого ранга не налажена связь. В результате этого произошел застой, и это говорит о том, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Также в обоих обществах сформировалось такое мнение, что новая война неизбежна, и нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован любым путем, даже путем войны».



Согласно отчету, официальный Баку стал более настойчиво требовать признания международной общественностью, что армянами аннексируются его территории, а также применения санкций Западом: «Он предотвращает деятельность международных субъектов в Нагорном Карабахе, препятствует визитам на оккупированные территории и ведению на них экономической деятельности. С ростом напряженности международное посредничество отстает. Несмотря на то, что Россия является самым влиятельным иностранным игроком, участие ее в этом вопросе неоднозначное. В Минской группе это самая заинтересованная страна, однако наряду с этим она больше других стран продает оружие Азербайджану и Армении. Во всех случаях видно, что Россия больше заинтересована в расширении своих интересов в регионе, чем в урегулировании конфликта».

Согласно выводу Кризисной группы, главная задача посредников на фоне продолжающегося противостояния должна заключаться в следующем: обеспечить постоянную связь между лидерами Армении и Азербайджана, заставить Ереван и Баку смягчить позиции и отбросить риторику: «Они должны заставить обе страны придти к договоренности в связи с принятием неотложных мер для восстановления доверия и безопасности. Сюда также входит увеличение числа лиц, осуществляющих мониторинг ОБСЕ, приведение в действие механизмов расследования с руководством ОБСЕ и создание на территориях постоянного контакта между высшими офицерами с обеих сторон. Параллельно с этим стороны должны вести субстантивные переговоры в связи с нерешенными вопросами, в том числе вопросами возвращения Азербайджану прилегающих к Нагорному Карабаху районов, статусом Нагорного Карабаха, обеспечением международной безопасности и возвращением на свои родные земли вынужденных переселенцев».