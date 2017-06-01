Главный эндокринолог: Приезжающих к нам из-за рубежа врачей не знают у них на родине

2017-06-01 17:15 | www.oxu.az | 3

«Врачей, прибывших из-за рубежа, не знают даже в их собственных странах. Если они были бы хорошими врачами, остались бы работать в своих странах».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил главный эндокринолог Азербайджана, член комитета здравоохранения Милли Меджлиса Рафик Мамедгасанов.

Он отметил, что зарубежные врачи рекламируют здесь себя:

«Больные видят эту рекламу и идут к ним. А затем у них возникают серьезные проблемы со здоровьем, и наши врачи вынуждены их лечить».

Р.Мамедгасанов, отметивший недостатки в работе врачей из-за рубежа, заметил, что они назначают неправильный метод лечения больным, страдающим от хронических заболеваний:

«Некоторые врачи, приехавшие из-за рубежа, прописывают больным лекарства и говорят, примешь их, и ты за неделю избавишься от гипертонии или сахарного диабета. Естественно, все они преследуют бизнес-интересы и рекламируют свою работу. Также они пользуются неинформированностью населения. По этой причине необходимо увеличить штрафы».

З.Г.

