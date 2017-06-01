Сформирована новая структура Администрации Президента Азербайджана
2017-06-01 16:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Сформирована новая структура Администрации Президента Азербайджана.
Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев
Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова
Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов
Помощник Президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов
Помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев
Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров
Помощник Президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов
Помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов
Помощник Президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов
Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров
Начальник Секретариата Президента – помощник Президента Диляра Сеидзаде
Пресс-секретарь Президента Азер Гасымов
Начальник службы протокола Президента Эльчин Багиров
Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов
Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев
Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев
Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов
Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова
Список был опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана: (ru.president.az/administration/structure)