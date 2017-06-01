Сформирована новая структура Администрации Президента Азербайджана

2017-06-01 16:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сформирована новая структура Администрации Президента Азербайджана.

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова

Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов

Помощник Президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов

Помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев

Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров

Помощник Президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов

Помощник Президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов

Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров

Начальник Секретариата Президента – помощник Президента Диляра Сеидзаде

Пресс-секретарь Президента Азер Гасымов

Начальник службы протокола Президента Эльчин Багиров

Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов

Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев

Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев

Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев

Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов

Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова

Список был опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана: (ru.president.az/administration/structure)