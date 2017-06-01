Энергетическая хартия призвала ООН разработать соглашение по транзиту энергоресурсов

2017-06-01 16:28 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Участники форума Энергетической хартии (Энергохартии), состоявшегося 30- 31 мая в Ашхабаде, призвали региональные комиссии ООН, международные энергетические и финансовые организации принять активное участие в разработке проекта многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов, говорится в сообщении "Нефтегазовой отрасли" Туркменистана.



Данный посыл содержится в итоговом документе мероприятия. В работе форума приняли участие более 80 участников, включая министров, высокопоставленных должностных лиц и ведущих экспертов из стран-членов и наблюдателей Энергохартии, международных энергетических и финансовых организаций, энергетических компаний и научно-исследовательских учреждений. В рамках форума обсуждались вопросы транзита и трансграничной транспортировки энергетических ресурсов, включая природный газ, нефтепродукты и электроэнергию.



Как отмечается в итоговом документе, основной задачей в текущем году является определение конкретных вопросов и проблем, связанных с транзитом, и проработка возможных альтернативных решений, отражающих потребности стран-членов Энергетической хартии. В итоговом документе отмечено, что транзит энергоносителей, который обязательно включает в себя вопросы транспортировки и условия доступа к инфраструктуре, является одним из наиболее важных элементов всей взаимосвязанной цепочки поставки энергоресурсов на международные рынки. На отдельных сессиях форума, посвящённых вопросам торговли, транспортировки и транзита природного и сжиженного газа, нефти и электроэнергии, была отмечена сложность обеспечения безопасности транзита энергоресурсов, так как необходимо наличие чётких и последовательных принципов многостороннего сотрудничества между участниками процесса, которые, зачастую, преследуют свои собственные, очень конкретные интересы, - говорится в документе.



В документе также отмечается, что важность транзита в контексте глобальной энергетической безопасности уже была затронута в резолюции 67/263 Генеральной Ассамблеи ООН - «Надёжный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», разработанной по инициативе Туркменистана и принятой 17 мая 2013 года.



«Тем не менее, остаётся необходимость разработки многосторонних правовых инструментов, предусматривающих единые принципы и правила, регулирующих отношения между производителями, транзитёрами и потребителями энергоресурсов», - зафиксировано в итоговом документе форума.



«Участники Форума отметили, что имеются вопросы, связанные с практической осуществимостью инвестиций, недискриминационным доступом к инфраструктуре, общими принципами ценообразования с использованием существующей инфраструктуры», - отмечается в документе.



Ожидается, что правительство Туркменистана представит отчёт перед Генеральной Ассамблеей ООН о проделанной совместно с Энергохартией работе в сфере транзита энергоресурсов во исполнение Резолюции 67/263 Генеральной Ассамблеи.



"Туркменистан в качестве страны-председателя Конференции Энергохартии в 2017 году призывает соавторов данной резолюции присоединиться к этому процессу путём подписания политической декларации Международной Энергетической хартии в целях полноправного участия в разработке единых принципов и правил по транзиту энергетических ресурсов", говорится в итоговом документе.



В нем также отмечено, что "договор с Энергохартией на сегодняшний день является уникальным юридически обязательным инструментом, регулирующим вопросы транзита применительно к энергетике".



Присоединение к международной Энергохартии, которая на данный момент объединяет более 80 стран мира, является первым шагом на пути к договору, нацеленного на укрепление правовых норм в сфере энергетики, за счёт применения единых правил, обязательных для всех участников и сводящих к минимуму риски, связанные с инвестициями и торговлей энергоресурсами.



(Автор: Гусейн Гасанов)