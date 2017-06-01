Министр: «Не вижу проблем в импорте в Россию азербайджанской сельхозпродукции»

2017-06-01 17:50 | www.apa.az | 3

«Российский потребитель очень доволен качеством азербайджанской сельхозпродукции». Об этом московскому бюро АПА сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«Также как и во всех сферах наши отношения в области сельского хозяйства на высоком уровне. Эти отношения развиваются с каждым днем. Российский потребитель очень доволен качеством азербайджанской сельскохозяйственной продукции, в частности овощей. Не секрет, что азербайджанский помидор имеет особое место на российском рынке», сказал А.Ткачев.



Министр отметил, что регулярно распространяется информация о возникновении проблем с экспортом сельхозпродукции из Азербайджана в Россию. «Не могу сказать, насколько эта информация соответствуют действительности. Я не вижу никаких проблем в импорте в Россию азербайджанской сельхозпродукции. Надеюсь на развитие отношений между двумя странами в сфере сельского хозяйства и в будущем».