На модернизацию БНПЗ и ПО «Азерхимия» требуется 1,8 млрд. долларов

2017-06-01 18:02 | www.apa.az | 3

Стоимость проектов модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) им. Г.Алиева и предприятий ПО «Азерхимия» оценивается в 1,8 млрд. долларов. Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил вице-президент SOCAR Тофик Гахраманов.

«По последней оценке суммарная стоимость обоих проектов оценивается около 1,8 млрд. долларов, из которых затраты на модернизацию БНПЗ оцениваются около 1,5 млрд. долларов, и 320-340 млн. долларов - на модернизацию предприятий «Азерхимия», - сказал Т.Гахраманов.

Отметим, что по оценке на конец 2015 года на модернизацию БНПЗ требовалось 1,3 млрд. долларов. По его словам, удорожание стоимости работ по модернизации БНПЗ связано с тем, что общезаводское хозяйство находится в плохом состоянии, в стоимости основных установок, которые будут установлены в процессе модернизации, серьезных изменений нет.

Т.Гахраманов отметил, что проект модернизации БНПЗ будет полностью профинансирован за счет государственных средств. «На государственном уровне уже решен вопрос о выделении из Госнефтефонда средств на модернизацию БНПЗ. Скорее всего, эти средства будут направлены на повышение уставного капитала SOCAR. Для проекта модернизации ПО «Азерхимия» нам разрешено привлечь кредит под госгарантию», - отметил он.

По словам Т.Гахраманова, к настоящему времени в рамках обоих проектов освоено в целом порядка 400 млн. манатов.

«В августе БНПЗ будет остановлен на месяц на текущий ремонт», сказал Т.Гахраманов.

Отметим, что SOCAR планирует к концу 2020 года завершить реконструкцию и модернизацию БНПЗ. После модернизации мощность БНПЗ вырастет на 25%. На НПЗ будет производиться 1,9 млн. тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн. тонн, дизельного топлива - 3 млн. тонн в год вместо нынешних 1,9 млн. тонн, керосин – 1 млн. тонн вместо нынешних 700 тыс. тонн, и другие виды нефтепродуктов.

Ранее глава ПО «Азерхимия» Мухтар Бабаев заявлял, что объединение планирует летом 2019 года завершить модернизацию на заводе «Этилен – полиэтилен». В результате проведенных работ по модернизации годовая мощность установки по выпуску пропилена увеличится с нынешних 60 тыс. тонн до 185-190 тыс. тонн в год.