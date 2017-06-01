На Ясамале построят новую мечеть «Гаджи Джавад»

2017-06-01 17:20 | www.oxu.az | 3

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева на новом месте был проведен осмотр территории, где будет заложен фундамент мечети «Гаджи Джавад», расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 Ясамальского района города Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, территорию под постройку нового здания мечети посетил первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

Ознакомившийся с территорией, проектом, эскизами, архитектурными особенностями будущей мечети председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что президент Ильхам Алиев всегда с заботой относился к нуждам верующих.

Выразив удовлетворение высоким уровнем отношений религия-государство в стране, председатель УМК особо подчеркнул роль руководства Госкомитета по работе с религиозными образованиями в этом вопросе.

Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы отметил, что место, где будет построена новая мечеть, удачное.

«Все это является результатом внимания и поддержки правительства Азербайджана и лично главы государства. Председатель комитета выразил уверенность, что новое здание мечети «Гаджи Джавад» будет готово к началу следующего месяца Рамазан, и это станет прекрасным подарком для верующих», - отметил Гурбанлы.