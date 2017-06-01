RİİB организовало для детей и молодежи курсы по изобразительному искусству – ФОТО

2017-06-01 17:30 | www.oxu.az | 3

Общественное объединение «Региональное развитие» (RİİB) Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанская государственная академия художеств организовали курсы по различным видам изобразительного искусства среди детей и молодежи.

Как передает Oxu.Az, пилотный проект был реализован с 22 по 31мая в Агдаме, Загатале и Сабирабаде.

В ходе курсов были изучены тонкости живописи, графики, скульптуры, художественного текстиля и коврового искусства.

114 обращений из трех регионов поступили в RİİB для участия в проекте. На конкурсной основе были выбраны 84 человека и разбиты на группы по видам изобразительного искусства. В Агдаме на курсах участвовали 28, Сабирабаде 16, а в Загатале 40 детей, подростков и молодёжи.

Курсы, которые состояли из теоретических и практических занятий, были проведены педагогами и студентами Азербайджанской государственной академии художеств.

Цель проекта заключалась в выявлении молодых талантов в регионах и развитии их способностей по выбранному виду изобразительного искусства.

Участники, успешно завершившие курсы, были награждены сертификатом со стороны RİİB и Азербайджанской государственной академии художеств.

Планируется проведение подобных курсов и в других регионах.

A.С.

