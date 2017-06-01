Азербайджан – стратегический партнер Болгарии - посол

2017-06-01 17:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным стратегическим и экономическим партнером Болгарии, сказала посол этой страны в Баку Майя Христова в четверг на мероприятии по случаю 25-летней годовщины со дня установления дипотношений между двумя странами.

По ее словам, за эти годы отношения между Азербайджаном и Болгарией активно развивались и между странами постоянно осуществлятся контакты на разных уровнях. Как сказала дипломат, только за последние пять лет Азербайджан четыре раза посещал президент Болгарии и четыре раза - вице-президент.

По ее словам, все это стало основой для подписания в 2015 году Совместной декларации о стратегическом партнерстве. В целом, по словам Христовой, на сегодняшний день между Азербайджаном и Болгарией подписано порядка 70 документов о сотрудничестве.

Христова отметила, что большую роль в развитии отношений между Азербайджаном и Болгарией, особенно в сфере культуры, сыграла Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева.

Дипломат выразила благодарность Фонду Гейдара Алиева за помощь в реставрации архитектурного музея-заповедника «Трапезица» в болгарском городе Велико-Тырново.

Говоря о сотрудничестве в энергетике, посол напомнила, что Болгария проводит политику диверсификации энергопоставок и в этом вопросе партнерство с Азербайджаном очень важно.

Дипломат отметила, что Болгария всецело поддерживает проект "Южный газовый коридор", предполагающий поставки азербайджанского газа в Европу, и подтверждает, что Азербайджан играет ключевую роль в этом проекте, добавив, что между Азербайджаном и Болгарией подписан договор на поставку одного миллиарда кубометров газа в год с 2020 года.

«У отношений между нашими странами есть большое будущее», - сказала Христова, добавив, что дружба между азербайджанским и болгарским народами будет основой для их развития.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)