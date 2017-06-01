IDEA подарила детям радость дружбы с животными (ФОТО)

2017-06-01 17:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend / - При содействии Фонда Гейдара Алиева для воспитанников детского дома №3 города Баку сегодня была проведена замечательная экскурсия по Центра по уходу за животными IDEA. Гуманитарная благотворительная акция была посвящена Международному дню защиты детей -1 июня.

С воспитанниками была проведена познавательная беседа о пользе животных, уходе за ними, о внимании и заботе к бездомным собакам и кошкам, проведена экскурсия по Центру и рассказано и его деятельности.

Роль животных в жизни детей сложно переоценить: они становятся для малышей настоящими друзьями и приносят массу позитивных эмоций. Животные поднимают настроение, заряжают позитивом и даже лечат. Ну как можно не любить питомцев, ведь они такие милые? Животное может научить ребенка дружбе и любви к ближнему. Настоящие четвероногие друзья очень тонко чувствуют смену настроения и стремятся поддержать малыша. Учеными уже давно доказано, что животные – это удивительные источники счастья. Психологи же уверяют, что дети, которые часто контактируют с домашними питомцами, развиваются гораздо быстрее, ребенок интенсивно познает окружающий мир, он становится более быстрым и ловким. Им легче находить новых знакомых в коллективе, заводить друзей. Интересно, но маленьким детям нравятся больше котята и щенки - игривые и активные, чем взрослые собаки и кошки. Вместе они устраивают игры, бегают, валяются на полу. При этом для животного вы становитесь самым большим другом, которому безраздельно доверяют и которого безусловно любят. Для детей старшего возраста питомец становится настоящим другом: с ним и на прогулку за город можно съездить, и пошалить, и поговорить, и домашними делами заняться...

Для детей была организована праздничная программа с клоунами и зажигательной музыкой, викторинами и танцами, накрыт праздничный стол, детям преподнесены подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Фундамент Центра по уходу за животными IDEA был заложен вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой 9 октября 2014 года. Строительство Центра завершилось в конце прошлого года, и 10 ноября состоялось официальное открытие Центра с участием Лейлы Алиевой.

Центр предназначен для обследования и лечения бездомных животных в городе Баку и его окрестностях, а также их краткосрочного приюта. Комплекс центра построен при поддержке Европейского азербайджанского общества с использованием опыта других государств. К проектно-строительным работам были привлечены специалисты Британского королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. В комплексе по лечению и реабилитации больных животных оказываются различные услуги, проводятся прививки, стерилизация, а при необходимости – операции. Животные, нуждающиеся в долгосрочном лечении, проходят процесс реабилитации в специальных карантинных корпусах. Построенные в Центре 24 вольера позволяют разместить одновременно более тысячи животных. Рядом с каждым вольером отведена территория для прогулок.

В клинике и лаборатории Центра, наряду с проведением обследования и лечения, функционирует также служба мобильной скорой медицинской помощи. Кроме того, действует специальная группа, ответственная за размещение в центре травмированных или нуждающихся в прививке бездомных животных. Прошедшие лечение в центре бездомные животные снабжаются отличительными чипами. Здесь также впервые в Азербайджане создана система электронной базы бездомных животных. Работа центра создает возможность для подготовки специалистов в области ветеринарии, а также обмена опытом.

В просторном конференц-зале организуются курсы и тренинги по подготовке профессиональных ветеринаров, проводятся широкие общественно-просветительские мероприятия, направленные на поощрение гуманного отношения к бездомным животным и опеки над ними. Здесь функционируют комплекс демонстрации животных, готовых для передачи под опеку, и небольшая гостиница для животных. Услуги центра не ограничиваются только бездомными животными. В центр также можно обратиться для лечения и обследования животных, находящихся под опекой, и их краткосрочной ночевки. Современная кормовая фабрика является первым в Азербайджане предприятием по производству питания для собак и кошек. Продукция фабрики не только отвечает международным требованиям качества, но и готовится из здоровых продуктов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)