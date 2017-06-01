3 ilde baskın: 11 astsubay gözaltına alındı
2017-06-01 19:32 | www.trend.az | 1
Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 11 hava astsubayı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen askerleri yakalamak üzere harekete geçti.
Konya merkezli Eskişehir ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hava astsubayı 11 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Milliyet