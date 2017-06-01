Состоялось официальное открытие Петербургского международного экономического форума

2017-06-01 18:04 | www.apa.az | 3

В России прошла церемония открытия XXI Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает российское бюро АПА, церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Поприветствовав гостей и участников форума, Г.Полтавченко рассказал об истории Экономического форума и ее повестке.

Модератором церемонии открытия был известный журналист Сергей Брилев. В церемонии открытия приняли участие генсек ООН Антониу Гутерриш, бывший министр иностранных дел Сербии, исполняющий в настоящее время обязанности премьер-министра Ивица Дачич, премьер-министр Монголии Жаргалтулаг Эрдэнэбат.

В церемонии открытия принял участие генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.