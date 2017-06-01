Во Франции начали расследование в отношении главы штаба Макрона

2017-06-01 17:58 | www.oxu.az | 3

Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении Ришара Феррана - главы избирательного штаба Эммануэля Макрона, а теперь министра в его правительстве, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Прокурор в городе Брест заявил, что решил начать расследование после серии публикаций в СМИ о деловых связях и финансовых операциях нового министра по делам регионов.

В этих статьях речь шла о руководстве Ферраном Обществом взаимного страхования в Бретани шесть лет назад, в частности, о его решении арендовать офисные помещения у своей жены.

Кроме того, СМИ писали о том, что Ферран, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и четыре месяца оплачивал его должность из парламентских фондов.

Министр отрицает, что совершал какое-либо правонарушение.

Расследование началось за 10 дней до парламентских выборов, на которых возглавляемое Макроном движение «Вперед» рассчитывает получить большинство мест в Национальной ассамблее.

Н.О.