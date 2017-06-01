Во Франции начали расследование в отношении главы штаба Макрона
2017-06-01 17:58 | www.oxu.az | 3
Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении Ришара Феррана - главы избирательного штаба Эммануэля Макрона, а теперь министра в его правительстве, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.
Прокурор в городе Брест заявил, что решил начать расследование после серии публикаций в СМИ о деловых связях и финансовых операциях нового министра по делам регионов.
В этих статьях речь шла о руководстве Ферраном Обществом взаимного страхования в Бретани шесть лет назад, в частности, о его решении арендовать офисные помещения у своей жены.
Кроме того, СМИ писали о том, что Ферран, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и четыре месяца оплачивал его должность из парламентских фондов.
Министр отрицает, что совершал какое-либо правонарушение.
Расследование началось за 10 дней до парламентских выборов, на которых возглавляемое Макроном движение «Вперед» рассчитывает получить большинство мест в Национальной ассамблее.
Н.О.