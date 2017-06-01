Роскошные вечерние образы Азербайджанской Недели моды (ФОТО)

2017-06-01 18:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Пятый завершающий день Азербайджанской Недели моды прошел в отеле Fairmont Baku, в башне-символе современного Баку - Flame Towers, сообщает Trend Life. Зрители увидели два показа роскошных вечерних образов. Первым прошлось дефиле марокканского дизайнера, Albert Oiknine. Шоу было организовано при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.

Следом гостям Azerbaijan Fashion Week была показана коллекция локального бренда Libas Couture, названная в честь героини романа Льва Толстого - Анны Карениной. Образы из коллекции были выдержаны в стиле тех годов, и весь концепт показа говорил о судьбе этой сильной и одновременно хрупкой женщины.

Пятый сезон Azerbaijan Fashion Week был ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины. Показы коллекций сезона F/W 17-18 проходили в Музее каменной летописи, отеле Fairmont Baku Flame Towers и Ичери Шехер при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров. В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

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(Автор: Вугар Иманов)