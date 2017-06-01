Король Бахрейна и Эмир Кувейта поздравили президента Азербайджана

2017-06-01 18:46 | www.apa.az | 3

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 Мая – Днем Республики.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Для меня честь от имени народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вашему превосходительству сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.

Пользуясь случаем, передаю лично Вашему превосходительству самые искренние и добрые пожелания, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - устойчивого прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством».

Также И. Алиева поздравил Эмир Государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах: «С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этим случаем, желаем дальнейшего развития отношений между нашими дружескими странами и народами.

Желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашей дружеской стране и ее народу устойчивого прогресса и благополучия.

Господин Президент, прошу принять заверения в высоком почтении».