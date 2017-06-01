В Приморском национальном парке Баку совершено самоубийство

2017-06-01 18:48 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка (на неконтролируемой территории, в 2500 метрах от ближайшего спасательного пункта) человек бросился в море с целью суицида.

На место незамедлительно прибыли спасатели Государственной службы надзора за кораблями малого водоизмещения и спасения на водах и вытащили из воды тело человека, личность которого пока неизвестна.