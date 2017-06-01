Отстраненный от должности Насиров болен раком

2017-06-01 18:14 | www.oxu.az | 2

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров просил детективов НАБУ предоставить ему загранпаспорт для выезда в США для прохождения лечения онкологии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на IPNews, в ходатайстве указано, что у него папиллярный рак щитовидной железы.

А лечение ему рекомендовали по протоколу «АТА» (рекомендованный курс лечения/наблюдения 5 лет) в Национальном институте изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек (Бетесда, штат Мериленд) на период с 11 по 30 июня 2017 года. Об этом говорится в поданном в НАБУ прошении и заключении судебного медицинской экспертизы относительно состояния его здоровья.

В заключении врачей говорится, что клиническими врачами у Насирова было установлено протекание следующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца (нестабильная стенокардия (02.03.2017) винцевых артерий; рак (папиллярный) щитовидной железы (Т1а, Нх, Мх: подозрение на Мте в лимфотическом узле 3 яремного колектра справа) и другие.

Именно для послеоперационного терапевтического лечения рака Насиров и просит разрешить ему выезд за границу, так как лечение по рекомендованному ему протоколу «АТА» в Украине не возможно.

Как сообщалось, Насиров попросил НАБУ отпустить его на лечение в США. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что лично видел шрам от операции у Насирова. 30 мая НАБУ не позволило Насирову выезд в США.

Напомним, Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца обязательство по силе меру пресечения для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова. Ранее суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения 100 млн грн залога.

Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

З.Г.

