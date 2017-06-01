В Азербайджане лечение антибиотиками будет взято под контроль

2017-06-01 18:25 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане предлагается контролировать назначение антибиотиков пациентам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

По его словам, в мире мнение специалистов в отношении антибиотиков кардинально изменилось:

«В результате новых исследований в области молекулярной биологии стало известно, что антибиотики отрицательно влияют на гены людей, приводят к тяжелым последствиям, заболеваниям. Возможно, сразу последствий не видно, однако они проявляются потом.

Нецеленаправленное использование антибиотиков может привести к трагедии. Поэтому в Азербайджане предлагается взять под контроль назначение антибиотиков. Соответствующие исполнительные органы должны принять в связи с этим меры».

З.Г.

