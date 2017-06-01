Алмас Илдырым -110: Поэт-эмигрант, боровшийся за независимость Азербайджана (ФОТО)

2017-06-01 18:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ -В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный 110-летию со дня рождения азербайджанского поэта Алмаса Илдырыма, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Со вступительной речью на вечере выступил первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев. Слово было представлено также председателю Союза писателей Азербайджана, народному писателю Анару и сыну Алмаса Илдырыма - Азеру Алмасзаде.

Выступавшие рассказали публике о значимости поэзии Алмаса Илдырыма, который считается одним из классиков азербайджанской литературы, наряду с такими известными поэтами, как Гусейн Джавид, Джафар Джаббарлы, Микаил Мушфиг и др.

На мероприятии были показаны видеоролики, где отражалась биография поэта: о детстве и юности, об аресте и ссылке, о годах, проведенных в ссылке, о побеге в Иран, о жизни в Иране, переезде в Турцию и смерти на чужбине. Кроме этого, был показан видеоролик, где Алмаса Илдырыма вспоминали его супруга и сыновья.

В этот вечер поэзия Алмаса Илдырыма сплелась с мугамом. Актеры Рагимов Хикмет, заслуженный артист Шовги Гусейнов, Шабнам Гусейнова и Мялейка Алыгызы читали стихи "Əlvida, Bakı", "Dağlar", "Nə İrandan, nə Hinddən, ...", "Mən artıq nə yazım yurduma dair", "Həsrət qalıb doğma yurdun", "Bir səs gəlir uzaqdan, ...", "Doğma yurdu tərk edib...", "Ölməkmi, yaşamaqmı", "Mənim də dərdim var", "Şərqi" и др.

Кроме этого, был показан видеоролик, где заслуженный артист, актер и режиссер Гасан Аблуч читал стихотворение "Азербайджан", которое плавно перешло в мугам в исполнении солистов на сцене Международного центра мугама.

В исполнении солистов - заслуженного артиста Илькина Ахмедова и Вафы Зейналовой звучали мугамы и песни, написанные на стихи поэта. Аккомпанировали солистам Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча) и Джошгун Садыгов (балабан).

Поэт-эмигрант, боровшийся за свободу, справедливость и независимость Азербайджана часто был в ссылках и гонениях. Всю свою жизнь Алмас Илдырым мечтал вернуться на Родину, но судьба сложилась по-иному и поэт умер в Турции. Но ему удалось вернуться благодаря своим замечательным стихам. Сегодня именем Алмаса Илдырыма названы улица и школа, художники пишут его портреты, композиторы сочиняют песни на его стихи.

В мероприятии приняли участие видные деятели науки, культуры и искусства, а также родные и близкие поэта.