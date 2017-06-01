Послания Трампа говорят о том, что США уделяют особе внимание сотрудничеству с Азербайджаном - депутат

2017-06-01 18:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Послания, направленные Президентом США Дональдом Трампом Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 мая - Днем Республики и ХХIV Международной выставкой и конференцией "Нефть и газ Каспия-2017", имеют большее значение, чем просто дань дипломатическому протоколу.

Об этом Trend в четверг сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, в посланиях на передний план выдвигаются новые перспективы сотрудничества между США и Азербайджаном.

«Предложения о совместной борьбе с терроризмом, реализации совместных проектов, расширении сотрудничества между США и Азербайджаном во всех сферах, конечно же, говорит о желании США видеть в Азербайджане сильного союзника. Также выражение президентом США удовлетворения в связи с проводимыми в Азербайджане реформами еще раз говорит о том, что государственное строительство Азербайджана высоко оценивается такой авторитетной демократической страной, как США», - сказал депутат.

Мирзазаде подчеркнул, что важным вопросом является предложение США Азербайджану вести совместную борьбу с терроризмом.

«Потому что как Азербайджан, так и США являются странами, пострадавшими от терроризма. Совершение в свое время Арменией на территории Азербайджана ряда террористических актов, организованный спецслужбами Армении теракт в Бакинском метрополитене являются тому наглядным примером. Оккупация Арменией азербайджанских территорий, подготовка там террористических групп, осуществление незаконного оборота наркотиков с этой территории являются очень серьезными вопросами, вызывающими беспокойство», - сказал Мирзазаде.

По его словам, Азербайджан готов развивать отношения с США, и это сотрудничество отвечает интересом обеих стран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)