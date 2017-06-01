Путин: Россия готова поставлять в Турцию системы С-400

2017-06-01 18:43 | www.oxu.az | 3

Россия готова поставлять в Турцию ЗРК С-400. Что касается их производства на территории Турции, то это вопрос готовности турецкой промышленности.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. - Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим».

Путин рассказал, что совместно с Индией Россия производит ракету BrahMos.

«Так это десятилетиями происходит, потому что это требует большой подготовки технологической и подготовки кадров, - отметил он. - Но в принципе ничего невозможного нет. К поставкам этих новейших систем и самых эффективных систем мы готовы, пожалуйста. Президент Эрдоган об этом знает, и наши военные знают, и турецкие военные тоже».

Н.О.