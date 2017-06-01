В Ереване произошел конфликт между гражданами Ирака, есть раненые

2017-06-01 20:08 | www.apa.az | 4

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с поножовщиной с участием иностранцев в Ереване.

Как передает АПА со ссылкой на NEWS.am, по сообщению пресс-службы Следственного комитета, поздним вечером 31 мая поступил сигнал о том, что в медцентр доставлены два иностранца с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 112 и статье 117 УК. Выяснилось, что она граждане Ирака, они признаны потерпевшими.

В ходе оперативно-следственных и поисковых работ установлена личность предполагаемого преступника. Это также гражданин Ирака. После ссоры и ранения мужчина пустился в бега. Он объявлен в розыск.