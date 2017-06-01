Путин: "Россия готова начать поставки ЗРК С-400 в Турцию"

2017-06-01 20:37 | www.apa.az | 4

Россия готова начать поставки зенитно-ракетного комплекса С-400 в Турцию. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы», — сказал он. Отвечая на вопрос о кооперации, Путин отметил, что Россия на данный момент не занимается производством подобной техники за границей.