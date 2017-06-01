В гробу Леха Качиньского нашли фрагменты других людей

2017-06-01 18:54 | www.oxu.az | 4

В гробу погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского обнаружены фрагменты тел двух других людей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве.

По словам чиновника, сейчас прокуратура проверяет возможную вину российских медиков в связи с захоронением останков жертв трагедии в разных гробах.

«Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи», - отметил Пащонек.

В последние дни в польских СМИ появилась информация об обнаружении в могилах жертв смоленской авиакатастрофы фрагментов тел других погибших.

Н.О.