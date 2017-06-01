Послания Трампа демонстрируют намерение США продолжать стратегическое партнерство с Азербайджаном - депутат

2017-06-01 18:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Из посланий, направленных Президентом США Дональдом Трампом Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 28 мая - Днем Республики и ХХIV Международной выставкой и конференцией "Нефть и газ Каспия-2017", видно, что США особо выделяют Азербайджан на Южном Кавказе, удовлетворены сотрудничеством с Азербайджаном и намерены продолжать это сотрудничество.

Об этом Trend в четверг сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По его словам, после избрания Дональда Трампа президентом США всех интересовало, в каком русле будут развиваться отношения между США и Азербайджаном.

«Мы внимательно следили за тем, какую позицию займет новая администрация США по отношению к Азербайджану. Сотрудничество между США и Азербайджаном многогранно, охватывает множество сфер, включая совместную борьбу с терроризмом, и мы всегда желали сохранить и продолжить наши отношения с США на уровне стратегического партнерства. Послания Трампа внесли ясность в эти вопросы и показали, что США намерены продолжать стратегическое партнерство с Азербайджаном», - сказал Садыгов.

Депутат подчеркнул, что в то же время в посланиях Президента США высоко оцениваются существовавшие до сих пор между США и Азербайджаном отношения сотрудничества.

«Удовлетворительным можно считать и высказывания по поводу перспектив сотрудничества между США и Азербайджаном. Считаю, что сотрудничество между США и Азербайджаном продолжится и впредь на основе взаимопонимания и уважения интересов друг друга», - сказал депутат.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)