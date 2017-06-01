Трамп сохранит посольство США в Тель-Авиве

2017-06-01 18:52 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп решил сохранить посольство Соединённых Штатов в Тель-Авиве, хотя ранее он заявлял о желании перенести миссию в Иерусалим, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на сообщение белого дома.

Такое решение Трамп примет, чтобы не мешать мирному процессу между Палестиной и Израилем, уточняет ведомство.

"Президент Трамп принял это решение, чтобы максимизировать шансы на успешное проведение переговоров между Израилем и палестинцами, выполняя обязательство защищать интересы национальной безопасности Америки", - говорится в сообщении.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле, однако из-за спорного статуса этого города президенты США каждые полгода подписывали документ, откладывающий это решение.