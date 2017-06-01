Ученые заявили о неожиданной находке на Луне

2017-06-01 19:05 | www.oxu.az | 3

Орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) неожиданно обнаружил на южном полюсе Луны залежи водяного льда в относительно теплых кратерах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsrambler, отчет об исследовании опубликован в журнале Icarus.

Открытие было сделано при анализе данных, полученных орбитальным лунным зондом NASA. Внутри кратеров близ южного полюса были обнаружены светлые области. Данные о температуре поверхности и объеме отражаемого от нее света помогли установить, что они достаточно холодны для присутствия водяного льда.

«Мы обнаружили, что самые холодные участки поверхности Луны близ ее южного полюса также являются самыми яркими, - говорит ведущий автор исследования Элизабет Фишер из Гавайского университета в Маноа. - Они гораздо более яркие, чем им следовало бы быть, если предположить, что отражение происходит лишь от грунта. Это указывает на присутствие льда».

На снимках залежи выглядят тонкими и пятнистыми. Они смешиваются с поверхностным слоем почвы, пылью и мелкими породами - реголитом. Ученые говорят, что эти области не похожи на замороженный пруд или каток. Скорее, они покрыты инеем.

Открытие доказало, что лед на Луне сосредоточен не только в «холодных ловушках» - постоянно затененных областях, расположенных внутри кратеров и не получающих прямого солнечного света. Он способен долго сохраняться и в относительно теплых кратерах на южном полюсе.

Н.О.