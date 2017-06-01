Магеррам Алиев остался без должности

2017-06-01 19:17 | www.oxu.az | 3

Генерал-лейтенант Магеррам Алиев освобожден от должности заведующего отделом по вопросам обороны службы помощника Президента Азербайджана по вопросам обороны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с последними изменениями в структуре Администрации Президента была упразднена служба помощника Президента по вопросам обороны.

В связи с этим отдел по вопросам обороны этой службы также был упразднен, а М. Алиев потерял должность завотделом.

На новую должность его пока не назначили.

С.Б.

