Лейла Алиева станцевала с детьми – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-01 19:39 | www.oxu.az | 2

Фонд Гейдара Алиева организовал очередное празднество для детей.

Как передает Oxu.Az, в празднестве, приуроченном к 1 июня - Международному дню защиты дней, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Празднество, которое прошло в лагере отдыха детского дома номер один, расположенном в поселке Шувелан Хазарского района, было также ознаменовано открытием сезона и переселением воспитанников этого детдома в летний лагерь.

Воспитанники детдома ощутили здесь настроение летнего сезона, исполнили различные песни, танцы, показали свое мастерство.

Под звуки веселых музыкальных номеров Лейла Алиева станцевала вместе с детьми. Одним из запоминающихся моментов мероприятия, где были исполнены музыкальные номера один интереснее другого, стало исполнение яллы.

На мероприятии, которое было продолжено за чайным столом, Лейла Алиева побеседовала с детьми, поинтересовалась их мнением в связи с этим празднеством, сделала памятное фото.

В детдоме номер один 120 воспитанников. Здесь живут, обучаются и воспитываются дети в возрасте от трех до 18 лет.

Этот лагерь был построен Фондом Гейдара Алиева в 2006 году, в 2013 году был капитально отремонтирован, благоустроена прилегающая территория. Здесь построен новый современный стадион, перестроен бассейн, созданы прекрасные условия для эффективного проведения досуга детей. Расположение лагеря недалеко от моря позволяет детям отдыхать в летние месяцы на пляже.

Обеспечение прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики, проводимой в стране.

Успешной реализации этой политики всестороннюю поддержку оказывает Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Со дня создания Фонд, носящий имя великого лидера, держит в центре внимания судьбу детей, лишенных родительской опеки и воспитывающихся в государственных учреждениях.

Деятельность лагеря в поселке Шувелан Хазарского района детдома номер один Низаминского района столицы входит в число реализуемых Фондом проектов для детей.

В заключение празднества детям и летнему лагерю были преподнесены подарки.

С.Б.

