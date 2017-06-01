БГУ и Полицейская академия МВД будут сотрудничать в сфере образования и науки (ФОТО)

2017-06-01 19:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бакинский государственный университет (БГУ) и Полицейская академия МВД в четверг подписали протокол об интеграции в сфере образования и научной деятельности. Документ подписали ректор БГУ Абель Магеррамов и ректор Полицейской академии Назим Алиев.

Церемония подписания состоялась в рамках международной научно-практической конференции на тему «Основные тенденции развития юридической науки и образования в Азербайджане в современный период», посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Конференция прошла на юридическом факультете БГУ.

Пленарное заседание конференции вступительным словом открыл ректор, академик Абель Магеррамов, отметивший исторические заслуги общенационального лидера перед Родиной и народом. Академик сказал, что стратегия развития великого лидера помогла Азербайджану достичь успехов во всех областях, и страна превратилась в сильное региональное государство.

Затем были заслушаны доклады академика Украинской академии юридических наук, профессора Олега Зайчука, ректора Полицейской академии министерства внутренних дел, генерал-майора полиции Назима Алиева, выступил с речью декан юридического факультета БГУ, профессор Амир Алиев.

На пленарном заседании конференции также выступили профессор Национального университета государственной налоговой службы Украины Леонид Тимченко, профессор Киевской национальной авиационной академии Ибрагим Гулиев, профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Михаил Микиевич, профессор Украинской академии адвокатов Евгений Фесенко, профессор Краковской академии имени Анджея Моджевского Александр Мережко, исполняющий обязанности ректора Академии юстиции, доцент Эльчин Халафов.

Отметим, что конференция продолжает работу в секциях, в которых будет заслушано 159 докладов.