Erdoğan'dan YPG mesajı: Bizi hiç tanımamışsınız

2017-06-01 21:16 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırda YPG devleti kurulmasıyla ilgili çabalara çok sert tepki göstererek "siz bizi hiç tanımamışsınız" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Bizden sınırlarımız boyunca, gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Bizi hiç tanımamışlar demektir. Geçmişte kurumlarımıza sızmış, ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı ama artık o günler geride kaldı.