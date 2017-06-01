Время и молитва седьмого дня месяца Рамазан
2017-06-01 20:33 | www.oxu.az | 3
Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву седьмого дня священного месяца Рамазан.
7 рамазан 1438 – 2 июня 2017
Имсаг: 03:14
Ифтар: 20:21
Молитва седьмого дня:
Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin.
Перевод:
«О, Всемогущий Аллах! Силой, которую ты даруешь рабам своим помоги мне в этот день соблюдать пост и совершать молитву, убереги от греха и заблуждений и надели меня благом постоянного поминания имени Твоего. О, направляющий заблудших на путь истины!».
Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.