Время и молитва седьмого дня месяца Рамазан

2017-06-01 20:33 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву седьмого дня священного месяца Рамазан.

7 рамазан 1438 – 2 июня 2017

Имсаг: 03:14

Ифтар: 20:21

Молитва седьмого дня:

Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin.

Перевод:

«О, Всемогущий Аллах! Силой, которую ты даруешь рабам своим помоги мне в этот день соблюдать пост и совершать молитву, убереги от греха и заблуждений и надели меня благом постоянного поминания имени Твоего. О, направляющий заблудших на путь истины!».

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

