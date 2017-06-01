Турция готова участвовать в конференции по Кипру - глава МИД

2017-06-01 19:23 | www.trend.az | 3

Турция готова участвовать в конференции по вопросу урегулирования кипрского конфликта в Женеве, но без предварительных условий, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с президентом Северного Кипра (ТРСК) Мустафой Акынджи в Лефкоше, передает в четверг агентство Анадолу.

«Турецкая сторона готова без всяких предусловий принять участие в переговорах в Женеве или конференции по Кипру, но, повторяю, без предусловий», - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что переговоры по кипрскому урегулированию время от времени заходят в тупик, но турецкая сторона всегда придерживалась конструктивного подхода.

«Если процесс кипрского урегулирования продолжается до сих пор, несмотря на попытки греческой стороны подорвать его, то это только благодаря конструктивному подходу Турции и ТРСК», - отметил Чавушоглу.

По его словам, Анкара продолжит поддерживать Лефкошу в любых обстоятельствах и условиях.

Глава МИД также предупредил, что компании, которые не примут во внимание предупреждения Анкары и начнут работы по добыче углеводородов совместно с греками-киприотами, могут способствовать возникновению напряженности в регионе, за что им придется ответить.

По словам министра, компании, участвующие в добыче углеводородов у западного шельфа разделенного на турецкую и греческую части Кипра, наносят ущерб экономическому сотрудничеству.