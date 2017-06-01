Мощный взрыв в Саудовской Аравии

2017-06-01 20:58 | www.oxu.az | 3

Взрыв прогремел на одной из улиц города Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, данных о жертвах пока нет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Сообщается, что на воздух взлетел заминированный автомобиль. На кадрах с места происшествия видны горящие обломки машины и поднимающийся столб черного дыма.

Город Эль-Катиф преимущественно населен мусульманами-шиитами, являющимися меньшинством в суннитском саудовском королевстве.

С.Б.

